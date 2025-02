Kärcher ist vor allem durch Hochdruckreiniger bekannt. Das Angebot umfasst aber auch Staubsauger, Fensterputz-Geräte und vieles mehr. Wie gut sind die Produkte?

Kärcher, das Familienunternehmen aus dem Rems Murr Kreis ist längst zum Synonym für die Reinigung mit Hochdruck geworden: In Europa und auf der ganzen Welt steht Kärcher für Hygiene und Sauberkeit. Kärcher-Geräte haben die Christus-Statue in Rio gereinigt, das Millenium Wheel in London. Der Weltmarktführer aus Winnenden macht Dampf fürs saubere Image. Kärcher besitzt mehr als 500 aktive Patente. Die mausgrauen Profi-Geräte verkaufen sich ähnlich gut wie die zinkgelben Produkte für den Privathaushalt. Auch hier wächst das Sortiment in alle Richtungen.



Mehr als hundert neue Reinigungs-Geräte drückt Kärcher jedes Jahr frisch in den Markt. Fast 90 Prozent aller Produkte sind fünf Jahre alt oder jünger. Ständig kommen neue Innovationen hinzu: vom Polsterreiniger bis zur Gartenbewässerung.

Marktcheck checkt Kärcher

Check 1: Image

Check 2: Qualität

Check 3: Umgang mit den Mitarbeitern

Das Ergebnis: