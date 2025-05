Zahlungsmethode "Pay by Bank" - das steckt dahinter

per Mail teilen

Es gibt viele Möglichkeiten, online zu bezahlen. Eine relativ neue ist Pay by Bank. Wie sich diese Bezahlmöglichkeit von anderen unterscheidet.

Pay by Bank ist eine relativ neue Bezahlmöglichkeit beim Onlineshopping, die immer bekannter wird. Ein Drittel der Deutschen nutzt das Verfahren schon mindestens einmal im Monat.

Die Bezahlmöglichkeit hieß anfangs "A2A" - die Abkürzung für "Account to Account". Das verrät auch, was es ist: eine Zahlung direkt zwischen zwei Bankkonten.

Das Geld fließt vom Käuferkonto sofort auf das Bankkonto des Verkäufers - bei einer Rückerstattung auch umgekehrt. Es gibt also keinen Dienstleister dazwischen, also eine Bezahlung ohne Kreditkarte oder Bezahldienste wie Paypal oder ApplePay.

Pay by Bank kann nicht nur beim Onlineshoppen genutzt werden. Inzwischen gibt es auch entsprechende QR-Codes auf Kassenbons.

Die Bezahlmethode selbst ist seriös und sicher, es gibt keinen Grund, sie nicht zu nutzen. Aber man muss sich darüber im Klaren sein: Das Geld ist erstmal weg.

Das hat die Kundin oder der Kunde aktiv freigegeben, ähnlich wie bei einer Sofortüberweisung oder einer Onlinezahlung mit Kreditkarte. Das Geld bekommen Verbraucher auch nur sehr schwer zurück, wenn irgendwas schiefgeht.

Das ist wiederum einfacher mit einem Dienstleister, der einen Käuferschutz anbietet - oder mit einer normalen Lastschrift, die Kontoinhaber wieder zurückrufen können.

Man sollte Pay by Bank also nicht in einem unbekannten Shop ausprobieren - sondern besser nur bei einem vertrauenswürdigen Händler.

Vor allem die Geschwindigkeit von Pay by Bank ist ein Vorteil, denn dieser Konto-zu-Konto-Transfer geht rasend schnell. Es ist auch ein einfaches Verfahren, denn die Nutzerinnen und Nutzer werden beim Bezahlen auf die Internetseite oder die App der eigenen Bank weitergeleitet und identifizieren sich dort wie gewohnt.

Es sind keine zusätzlichen Apps oder Kennwörter notwendig. Deshalb ist das Verfahren auch sicher.

Benutzerinnen und Benutzer müssen keine Kreditkartennummer oder Pin-Nummern anderswo eintippen, die abgefischt werden können. Und für die Unternehmen, die Pay by Bank anbieten, sind die Kosten niedrig.

Wenn Verbraucherinnen und Verbraucher gefragt werden, wie sie bezahlen wollen, sagen die meisten: schnell, sicher und benutzerfreundlich.

Diese Anforderungen erfüllt Pay by Bank. Es ist eine weitere Option, ohne beim Bezahlen einen externen Dienstleister nutzen zu müssen.