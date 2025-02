Bäume in der Stadt: Wasser Mangelware

Hitze und Dürre trocknen die Bäume in der Stadt aus. Die Böden sind dort oft verdichtet und halten das Wasser schlecht. Aber es gibt Möglichkeiten, den Stadtbäumen zu helfen.

Wasser für Grünflächen ist in Städten oft Mangelware. Durch immer größere Hitze und längere Dürreperioden trocknen die Städte aus. Wenn es dann doch mal regnet, kann das Wasser nur schlecht gespeichert werden: Viel Asphalt, viele versiegelte Flächen und wenig Grün. Darunter leiden auch die Bäume in der Stadt.

Warum muss man Stadtbäume gießen?

Stadtbäume haben oft wenig Platz sich auszubreiten und der Boden ist meist verdichtet. Deshalb bilden sie flachere und kleinere Wurzeln als Bäume im Wald. Um an Grundwasser zu kommen, müssten die Wurzeln teilweise viele Meter tief reichen.

Hinzu kommt: Die verdichteten Böden in der Stadt können das Wasser schlecht halten. Selbst wenn es im Sommer mal stark regnet, sickert das Wasser schnell durch oder fließt ab, weil trockene Böden Starkregen schlecht aufnehmen können. Größere Hitze und längere Trockenperioden machen es den Stadtbäumen zukünftig noch schwerer.

Mit Schotter und Asphalt verdichtete Baumscheiben verhindern, dass genügend Wasser bei den Bäumen ankommt. IMAGO IMAGO / Jürgen Ritter

Grünflächenämter sind laut Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) oft unterbesetzt und können sich in Hitzeperioden nicht ausreichend um alle Bäume kümmern. Wer durstigen Bäumen helfen möchte, kann sie gießen. Es gibt in vielen Städten Nachbarschaftsinitiativen, die öffentlich dazu aufrufen und dann auch städtisches Wasser bereitstellen. Der BUND empfiehlt pro Woche 100 Liter für einen Baum. Auch mehr schadet bei großer Hitze nicht.

Es kommt eher darauf an, wie gegossen wird, damit das Wasser die Baumwurzeln auch erreicht. Am besten abends oder morgens langsam gießen - und zwar über eine Brause, die auch an einem Schlauch befestigt sein kann. Dann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass der trockene Boden das Wasser gut aufnimmt. Optimal ist es, statt Trinkwasser besser Brauchwasser aus Regentonnen, Zisternen oder Brunnen zu verwenden.

Gießsäcke versorgen Bäume mit Wasser

Sie sehen aus wie große Müllbeutel, helfen aber dabei Stadtbäume mit Wasser zu versorgen. Zugegeben: Besonders schick sind sie nicht - aber, wenn sie mit Wasser gefüllt sind, geben sie dieses über bis zu acht Stunden hinweg langsam an den Boden ab.

Gießsäcke geben über einen Zeitraum von acht Stunden langsam das Wasser an die Bäume ab. IMAGO IMAGO / Jochen Tack

Würden die Angestellten der Grünflächenämter die gleiche Wassermenge auf einmal mit dem Schlauch gießen, würde das meiste Wasser ungenutzt abfließen. Der Boden wäre nicht in der Lage, so viel Wasser aufzunehmen.

Eine weitere Alternative ist der Gießring: Dabei wird entweder eine Mulde um den Stamm herum geformt oder ein Ring angebracht. Das Wasser sammelt sich und kann nicht so schnell abfließen, sondern gelangt langsamer in den Boden.

Bepflanzung hält den Boden feucht

Werden die kleinen Flächen um die Straßenbäume bepflanzt, hilft das, den Boden aufzulockern und feucht zu halten. Viele Kommunen erlauben das, eine Genehmigung ist aber in der Regel notwendig.

Manche Kommunen vergeben auch Grünpatenschaften für Beete und Baumscheiben in der Stadt, wie beispielsweise Karlsruhe oder Mainz. In Stuttgart gibt es die Möglichkeit, eine Baumpatenschaft einzugehen. Zwar darf man dort noch keine Baumscheiben begrünen, ist aber für die Bewässerung und Kontrolle der Bäume verantwortlich.

Tipp: Wer in seiner Stadt Baumscheiben bepflanzen möchte, kann bei den Grünflächenämtern anrufen und direkt nachfragen.