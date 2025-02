Bedenken gegen E-Autos: Mythen oder Fakten - im Check

Der Preis, die Reichweite oder die Batterie. Viele Gründe sprechen gegen ein E-Auto als Gebrauchtwagen. Autokäufer halten sich zurück. Aber ist der Markt wirklich tot? Unsere Recherche zeigt, was gebrauchte E-Autos in Zukunft interessanter machen könnte.



Bei gebrauchten E-Autos ist die Nachfrage besonders gering. Nur wenige Gebrauchtwagenkäufer können sich das vorstellen. Anna Planken und David Ahlf sprechen darüber, welche Gründe dahinter stecken und was sich entwickelt.



Eine Händlerin sagt: Der Markt für gebrauchte E-Autos ist tot. Aber ist er das? Unsere Recherche zeigt, dass sich schon einiges tut, und noch tun könnte, was gebrauchte E-Autos in Zukunft interessanter machen könnte. Denn: Wenn mehr E-Autos auf die Straßen kommen sollen, spielen Gebrauchte eine wichtige Rolle.



Wie können Gebrauchtwagenkäufer herausfinden, wie fit der Akku eines E-Autos noch ist? Was tut sich bei der Ladeinfrastruktur? Und ginge das Laden nicht auch irgendwie einfacher?



Links und Quellen:



Hier gibt es eine Karte der Bundesnetzagentur mit den Ladesäulen in Deutschland. https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/E-Mobilitaet/Ladesaeulenkarte/start.html



Was Gebrauchtwagen wert sind, dazu gibt die Deutsche Automobiltreuhand, DAT, hier Orientierungswerte. https://www.dat.de/gebrauchtfahrzeugwerte/



Facts zum Gebrauchtmarkt gibt es im DAT-Report 2024.

https://www.dat.de/report/



Und hier findet Ihr Infos zum Batteriecheck z.B. vom ADAC:

https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/laden/batteriecheck-elektroauto/



ADAC-E-Auto-Test

https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/tests/stromverbrauch-elektroautos-adac-test/



Der Film unseres Plusminus-Teams:

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/e-autos-gebrauchtwagen-nachfrage-akkus-preise-100.html



Unser Podcast-Tipp: Eine neue Form der Mobilität spielt auch eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Klimawandel. Im Podcast Kemferts Klima-Podcast geht es um die Frage: Schafft es der Mensch, schafft der Mensch, schafft die Politik es, das Ruder noch herumzureißen und den Klimawandel zu bremsen? Was muss passieren, damit auch unsere Kinder noch in einer Welt leben, wie wir sie kennen? Host Marcus Schödel spricht dazu mit der Energie- und Klimaökonomin Claudia Kemfert, eine der wichtigsten Stimmen zum Thema Klimawandel in Deutschland. Sie schauen, welche wissenschaftlichen Studien wirklich relevant sind, welche Folgen politische Entscheidungen haben, und sie geben Tipps, was jeder Einzelne tun kann. Hier finet Ihr Kemferts Klima-Podcast:

https://www.ardaudiothek.de/sendung/kemferts-klima-podcast/93974926/



Das Team:



Autor: Michael Wegmer

Redaktion: Katharina Fortenbacher-Jahn



Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.