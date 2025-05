Michael faszinieren clevere Einfälle von Unternehmern - egal ob kleine Bäckerei oder internationaler Industriekonzern.

Warum Wirtschaft?

Wirtschaft ist immer in Bewegung. Was Kundinnen und Kunden wollen und brauchen, ist ständig im Wandel. Die Menschen haben mal mehr, mal weniger Geld in der Tasche. Neue Geschäftsmodelle entwickeln sich - Alte werden vom technischen und gesellschaftlichen Fortschritt überholt.

Wenn Betriebe originelle Antworten auf neue Herausforderungen finden, fasziniert mich das. Angefangen vom Studenten, der in der Pandemie seine Leidenschaft für Sauerteig entdeckt und seine eigene Bäckerei eröffnet hat, bis zum Automobilmulti, der mit einer klaren Strategie die Transformation meistert.

Für SWR1 Arbeitsplatz bin ich oft auf der Suche nach den kleineren Geschichten. Menschen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, die für ihre Geschäftsidee brennen und sich für ihre Beschäftigten einsetzen. Die Leute, auf die ich dabei stoße, sind so vielfältig wie unsere Berichtsregion.

Herkunft und Ausbildung

Geboren in Rheinhessen (1987), aufgewachsen in Südhessen, hat Michael seinen Lebensmittelpunkt seit rund 20 Jahren in Mainz. Studium der Sozialkunde, Geschichte, Bildungswissenschaften, Philosophie und Osteuropäischen Geschichte in Mainz und Sankt Petersburg (M.A. und Staatsexamen). Nach diversen Praktika unter anderem in Minsk und Moskau absolvierte er ein Volontariat beim SWR. Seit seinem Eintritt in die Fachredaktion "Wirtschaft und Soziales" 2017 erstellt er Beiträge für die aktuellen Formate des SWR in Hörfunk, TV und Internet sowie das ARD Kompetenzcenter Verbraucher. Moderation diverser Hörfunkproduktionen wie "SWR1 Arbeitsplatz", SWR Wirtschaftsnews, oder dem ARD-Podcast "Energiekrise - und jetzt?"

Wenn ich nicht im Studio oder am Schreibtisch bin...

findet man mich oft mit meinen und den Nachbarskindern zwischen den Häusern kicken, im Orchester in die Trompete blasen oder mit dem zum (Dachzelt-)Camper umfunktionierten Kleinbus Frankreich durchkreuzen.