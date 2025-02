Zuschauer-Aufruf: Preisvergleich - wie unterschiedlich sind die Preise?

Wie groß sind die Preisunterschiede bei den gleichen Produkten in verschiedenen Supermärkten? Wir wollen es herausfinden – mit Eurer Hilfe!

Schickt uns ein Foto Eures Kassenbons! 📸

Uns interessieren diese Produkte:

✅ Haribo Goldbären (175g)

✅ Maggi Ravioli in Tomatensauce (800g)

✅ Heinz Tomato Ketchup (500ml)

✅ Funny-Frisch Chipsfrisch ungarisch (150g)

✅ Coca-Cola (0,5L Plastikflasche)

✅ De Beukelaer Prinzen Rolle Schoko (400g)

✅ Milka Alpenmilch Schokolade (100g)

So macht Ihr mit:

1️. Macht ein Foto des Kassenbons mit einem oder mehreren der oben genannten Produkte.

2️. Postet es in Facebook bei Marktcheck in die Kommentare oder schickt es uns hier im Formular unten per Email.

3️. Schreibt unbedingt dazu, wann und wo das eingekauft wurde, falls es auf dem Kassenzettel nicht zu lesen ist.

Lasst uns gemeinsam herausfinden, wo die größten Preisunterschiede liegen!