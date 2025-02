Zuschauer-Aufruf: Haben Sie Fragen zu Phänomenen im Haushalt?

Wollen Sie gerne einmal bei Marktcheck findet´s raus mitmachen? Haben Sie Alltagsherausforderungen, von der Sie schon immer mal wissen wollten, was eigentlich naturwissenschaftlich dahintersteckt? Dann melden Sie sich bei uns!

Wieder was gelernt! Und das in Chemie! Es gibt so einige Dinge im Alltag oder im Haushalt, hinter denen chemische oder physikalische Phänomene stecken. Wollten Sie schon immer mal wissen, was es mit diesen alltäglichen Herausforderungen auf sich hat und wie Sie damit am besten umgehen können?

Unsere Reihe "Marktcheck findet's raus" liefert Antworten auf Fragen wie:

Wie kühlen Getränke am schnellsten?

Wie entsteht eine gute Bierschaum-Krone?

Wenn Sie mit ihrer Frage dabei sein wollen, melden Sie sich bei uns! Vielleicht kommen wir dann mit einem Kamerateam zu Ihnen!