Beispiel Gepäckversicherung: Im Schadensfall verweigern die Versicherer sehr häufig die Zahlung, da "grob fahrlässiges" Verhalten sehr eng ausgelegt wird: Wenn man den Koffer oder die Tasche nicht permanent in der Hand behält oder zwischen den Knien einklemmt, gilt dies in der Regel schon als grob fahrlässig. Außerdem sind unter anderem Bargeld, Kreditkarten, Urkunden und Dokumente aller Art per se vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Was Sie erstattet bekommen – wenn überhaupt – ist der Zeitwert des restlichen Inhalts. Um den belegen zu können sollte man also entsprechende Kaufbelege oder ähnliches parat haben.



Gerichtsurteile:

