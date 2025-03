per Mail teilen

Kein Whiskey aus den USA, keine Coca-Cola, kein Airbnb: In Kanada, Dänemark und anderen Ländern gibt es momentan Aufrufe, US-Produkte zu boykottieren. Grund ist die Politik von US-Präsident Trump. Auch in Europa mehren sich Boykott-Aufrufe. Bringt das was? Louisa Schmidt aus der ARD-Verbraucherredaktion: Wie kann das konkret aussehen, US-Produkte zu boykottieren?