Zu Ostern werden traditionell Hühnereier gekocht, gefärbt und verschenkt. Die meisten Eier, die in Deutschland verkauft werden, stammen aus der Bodenhaltung, 2023 waren es 7,7 Milliarden. Der Anteil der Bio-Eier ist aber in den letzten Jahren ständig gestiegen, inzwischen machen sie knapp 14 Prozent aller verkauften Eier in Deutschland aus. Sind Bio-Eier nun die bessere Wahl, auch zu Ostern?