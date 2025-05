Gebeizte Lachsforelle mit Spargel

Portionen: 6 Koch/Köchin: Marion Bohner Rezeptautor/Rezeptautorin: Marion Bohner

Zutaten:

Für die Lachsforelle:

ca. 400 g Lachsforellenfilets

(mit Haut)

2 Stiele Dill

2 Blätter Zitronenmelisse

40 g Salz

40 g Zucker

Pfeffer aus der Mühle

1 Bio-Zitrone

Für den Spargel:

500 g weißer Spargel

40 g Salz

40 g Zucker

ca. 2 EL Öl

Für das Wildkräuterpesto:

50 g Mandeln

40 g Wildkräuter (z. B. Bärlauch,

Spitzwegerich, Gänsefingerkraut,

Pimpinelle, Gundermann,

Giersch, Brennnessel, Vogelmiere,

Löwenzahn, Schafgarbe)

100 ml Öl (z. B. Olivenöl)

Zubereitung:

Die Fischfilets waschen und trocken tupfen und, falls nötig, Gräten entfernen. Die Filets auf der Hautseite nebeneinander auf Frischhaltefolie legen. Dill und Zitronenmelisse waschen, trocken tupfen und fein hacken. Mit Salz, Zucker und etwas Pfeffer mischen. Die Zitrone heiß waschen, trocken reiben und in Scheiben schneiden. Den Fisch mit der Kräutermischung bestreuen, mit Zitronenscheiben belegen und in die Frischhaltefolie wickeln. In eine Auflaufform legen und beschweren,

z.B. mit einem Teller und einer Konservendose. Etwa 1 Stunde im Kühlschrank ziehen lassen.

Inzwischen den Spargel schälen, die holzigen Enden abschneiden.

Die Stangen in 2 cm lange Stücke schneiden, mit Salz und Zucker mischen und zugedeckt im Kühlschrank mehrere Stunden ziehen lassen. Für das Pesto die Mandeln in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Die Kräuter verlesen, waschen und von groben Stielen befreien. Trocken schleudern und mit Mandeln und Öl im Mixer fein pürieren.

Vom Spargel die Flüssigkeit abgießen. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und den Spargel darin rundum etwa 5 Minuten anbraten. Inzwischen den Fisch auswickeln und die Haut abziehen. Die Filets in 1 1/2 cm breite Streifen schneiden. Den Fisch mit Spargel und Wildkräuter-Pesto auf Tellern anrichten. Nach Belieben mit Kräutern dekorieren.

