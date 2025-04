Schwarzwurzelsuppe mit Fischnocken und Feldsalatschaum

Portionen: 6 Rezeptautor/Rezeptautorin: Christine Huff, Christine Huff

Schwarzwurzelsuppe mit Fischnocken SWR

Zutaten:

Für die Fischnocken:

500 g rohes Fischfilet (z.B. Lachs, ist besonders schön wegen der Farbe)

200 ml eiskalte Sahne

Pfeffer, Salz

Für die Schwarzwurzelsuppe:

1 kg Schwarzwurzeln

1 Zitrone für Zitronenwasser

ca. 1 l Gemüsebrühe

ca. 100 ml trockener Weißwein

ca. 100 ml Fischfond

250 ml Sahne

30 g Butter

Chilipulver

Salz

Muskatnuss

Für den Feldsalatschaum:

50 ml Wein

50 ml Sahne

1 Hand voll Feldsalat

Pfeffer, Salz

Zubereitung:

Fischfilet fein würfeln und in das Gefrierfach stellen. Schwarzwurzeln schälen und in Zitronenwasser legen, damit sich das Gemüse nicht braun verfärbt. Anschließend in der Gemüsebrühe weich kochen. Den leicht gefrorenen Fisch und die Sahne mit einem Mixer zu einer glatten Farce verarbeiten. Dabei sollte man darauf achten, dass sich die Masse durch das Zerkleinern nicht zu stark erwärmt, damit das Fischeiweiß nicht gerinnt. Mit Pfeffer und Salz würzen. Anschließend mit zwei Esslöffeln Nocken abstechen und in siedendem Wasser ca. 5-10 Minuten garen. Beiseite stellen. Die Suppe mit Wein, Sahne, Butter und Fischfond (z.B. von den Nocken) pürieren und mit Salz, Chili und Muskatnuss würzen. Feldsalat mit Sahne, Wein und Gewürzen mit dem Mixer schaumig aufschlagen. Fischnocken evtl. nochmal erwärmen und in Suppenteller geben. Suppe um die Nocken gießen und das Ganze mit dem Feldsalatschaum beträufeln. Anschließend servieren.

