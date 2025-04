per Mail teilen

Portionen: 4

Zutaten:

Für den Fischtartar:

1 Zanderfilet, gebeizt

150 g Creme Fraîche

2 Schalotten

5 g Meerrettich, gerieben

Dill und Schnittlauch nach Geschmack

Zitronensaft nach Geschmack

Zubereitung:

Fisch ganz kleinschneiden. Schalotten in feine Würfel schneiden. Alles in eine Schüssel geben und vermischen. Mit Meerrettich und Zitronensaft abschmecken

Zutaten:

Für den Obazda:

200 g Camembert

100 g Frischkäse

1 Bund Schnittlauch

40 g Butter, weich

1 Zwiebel, groß

1 TL Paprikapulver, edelsüß

Salz & Pfeffer

Zubereitung:

Die Zwiebeln würfeln. Camembert in eine Schüssel geben und mit einer Gabel zerdrücken. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. Den Frischkäse, die Butter und die Zwiebelwürfel hinzufügen. Alles gut verrühren. Schnittlauch klein schneiden und über den Obazda geben.

Zutaten:

Für das Trebernbrot:

500 g Mehl

ca. 250 ml Bier oder Sprudelwasser

200 g Treber

½ Würfel frische Hefe

1 TL Salz

Zubereitung:

Alle Zutaten in eine große Schüssel geben und kräftig verkneten. Anschließend den Teig mindestens eine Stunde gehen lassen bis er sein Volumen etwa verdoppelt hat. Dann den Teig in eine gefettete Kastenform geben und auf der Oberseite 3-4 Mal einritzen. Nochmal 20 Minuten in der Form gehen lassen. Backofen auf 220°C vorheizen und etwa eine Stunde backen.

Zutaten:

Ingwer-Grundsubstanz für die Hopfenlimonade:

500 ml Wasser

3-4 EL Zucker

1 EL Ingwer

Hopfensud fur die Hopfenlimonade:

900 ml Wasser

70 ml Ingwer Grundsubstanz

50 g Hopfenpellets

1 Esslöffel Rohrzucker

Saft einer ½ Zitrone

Ingwer-Grundsubstanz

Die Grundsubstanz muss 3-4 Tage vorher angesetzt werden. Und jeden Tag frischen Ingwer und Zucker zugeben. Vor Gebrauch durch ein Sieb geben und dann mit dem Hopfensud vermischen.

Hopfensud

Wasser zum Kochen bringen. Hopfenpellets und Rohrzucker zugeben und verrühren, ein paar Minuten ziehen lassen. Durch ein Sieb geben und abkühlen lassen. Zitronensaft und Ingwer-Grundsubstanz zugeben. 24 Stunden bei Raumtemperatur in einem Gefäß ziehen lassen. ½ Hopfensud mit ½ Zitronenlimonade mischen, da es sonst sehr bitter schmeckt. Alternativ mit weniger Hopfen beim Hopfensud arbeiten.

