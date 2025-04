Portionen: 6 Koch/Köchin: Sugirtha Navarathinam Rezeptautor/Rezeptautorin: Sugirtha Navarathinam

Garnelen mit Nudeln aus rotem Reismehl, Pol-Sambal und Kokosnuss-Chutney WDR

Zutaten:

Für die Garnelen:

400 g Black Tiger Garnelen, geschält

2-3 Stängel Zitronengras

1 rote Chili

3 Knoblauchzehen

1 TL brauner Zucker

etwas Sesamöl

1 rote Zwiebel, grob geschnitten

2-3 EL helle Sojasauce

½ TL Fischsauce

Für die Nudeln aus rotem Reismehl (Idiyappam):

2 Tassen rotes Reismehl oder Idiyappam-Mehl

3 Tassen Wasser

Salz

3 TL Sesamöl

1 Tasse frisch geraspelte Kokosnuss

Benötigte Hilfsmittel:

Idiyappam-Presse

tiefer Topf/ Dampfkochtopf mit Dampfeinsatz

Rührschüssel, Topf, Spatel

Idiyappam-Platten (kleine Bambusträger)

Für das Kokosnuss-Chutney:

100 g Kokosnuss, frisch geraspelt

1 kleine Zwiebel

2 TL frischen Koriander

5 g Ingwer, frisch

½ TL Chilipulver

½ TL Kreuzkümmel

2 Knoblauchzehen

1 TL Zucker

3 EL Tomatenketchup

6 entsteinte Datteln

2 TL Limettensaft

½ TL Salz

Für das Pol-Sambal:

100 g geriebene Kokosnuss

8-12 rote getrocknete Chilis, zu Flocken gemahlen

1 Limette, der Saft

5-7 kleine Zwiebeln oder Schalotten, kleingeschnitten

¼ TL Zucker

Etwas Salz

Zubereitung:

Garnelen:

(Aufgetaute) Garnelen 30 Minuten in kaltes Wasser geben, danach am Rücken längs einschneiden, trocken tupfen. Garnelen in eine Schüssel geben, Knoblauch feingeschnitten dazu geben.

Chili und Zitronengras mit Küchenhammer leicht klopfen, mit Sesamöl zu den Garnelen geben und 15 Minuten ziehen lassen.

Etwas Sesamöl im Wok erhitzen Rote Zwiebel mit braunem Zucker anrösten und mit Sojasauce und Fischsauce ablöschen. Die marinierten Garnelen dazugeben und 5 Minuten anbraten

Tipp: falls zu trocken, noch etwas Soja- oder Fischsauce dazugeben

Nudeln aus rotem Reismehl (Idiyappam):

Teig herstellen: Wasser in einem tiefen Topf aufkochen. Salz und 2 TL Sesamöl in einer Rührschüssel mischen. Mehl und Wasser dazugeben, rühren bis ein glatter, nicht klebriger Teig entsteht. Den Teig 5-8 Minuten abgedeckt ruhen lassen.

Hände mit Sesamöl einfetten und Teig nun gut durchkneten und abgedeckt aufbewahren.

Idyappam herstellen: Etwas Öl in die Idyappam-Presse geben. Nun den Teig in die Presse geben und über gefettete Idyappam-Platten in ein oder zwei Lagen pressen. Idiyappam in das heiße Wasser geben und etwa 10 Minuten im Dampf kochen. Den Vorgang wiederholen, bis der Teig aufgebraucht ist. Fertige Idyappam auf Teller geben und mit geraspelter Kokosnuss garnieren Idyappam werden in Sri Lanka auch traditionell zu Frühstück mit Kokos-Sambal gegessen

Kokosnuss-Chutney:

Die Zutaten, bis auf den Zitronensaft in einem Mixer zu einem weichen Püree verarbeiten. Zitronensaft dazugeben und kurz durchmischen. Dieses Chutney passt sehr gut zu den Nudeln und Garnelen.

Pol-Sambal:

Mischen sie in einem Mörser die geriebene Kokosnuss mit den Chiliflocken mit dem Stößel. Zucker und Zwiebel dazugeben und gut zerdrücken. Salz je nach Geschmack dazugeben und zum Schluss mit dem Limettensaft abschmecken.

Das ist ein Rezept für ein einfaches Kokosnuss-Sambal in typisch srilankischem Stil und passt gut zu Nudeln. Zu diesem Essen wird zu Beginn gerne frische Kokosnussmilch serviert, zum Abschluss eine Gemüsebrühe zur Verdauung.

