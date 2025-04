Frische Austern mit gefüllten Limoni di Amalfi

Portionen: 4 Koch/Köchin: Axl Jansen Rezeptautor/Rezeptautorin: Axl Jansen

Frische Austern WDR

Zutaten:

Für die Austern:

12 frische Austern

1 Schalotte (klein gehackt)

1 Schuss Weißweinessig

1 Zitrone

12 Eiswürfel

1/2 Baguette oder 6 Toastbrotscheiben

Für die Limoni di Amalfi:

2 große, dickschalige, ungewachste Zitronen

2 reife Kirschtomaten, halbiert

150-300 g Büffelmozzarella, in 5 mm dicke Scheiben geschnitten

Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

4 frische Basilikumblätter

1 getrocknete rote Chilischote, zerkrümelt

2 Sardellenfilets

geröstete Toastscheiben oder Crostini

Zubereitung:

Austern:

Stellen Sie sicher, dass Sie frische Austern von vertrauenswürdigen Quellen erhalten haben und dass Sie die Kühlkette während des Transports und der Lagerung eingehalten haben! Bereiten Sie ein Eisbett vor, indem Sie eine flache Servierplatte oder ein Tablett mit einer Schicht Eiswürfeln bedecken.

Die Schalotte fein hacken und mit einem guten Schuss feinem Weinessig mischen. Diese Mischung dient als Dressing für die Austern und verleiht ihnen einen köstlichen Geschmack.

Öffnen Sie die Austern. Verwenden Sie am besten ein spezielles Austernmesser. Stechen Sie am schmalen Ende der Auster ein und öffnen Sie vorsichtig den Muskel, der die Schalen zusammenhält. Achten Sie darauf, dass Sie keine Schalenreste in die Auster fallen lassen.

Nachdem Sie die Austern geöffnet haben, können Sie sie mit einem Teelöffel vorsichtig von der Muschelschale lösen, aber lassen Sie sie in der tiefen, flachen Schale, um den Saft zu erhalten. Servieren Sie die Austern auf einem Blech, das auf dem vorbereiteten Eisbett steht.

Legen Sie Zitronenscheiben in die Mitte des Blechs, um den Austern einen zusätzlichen frischen Geschmack zu verleihen. Austern sofort servieren, da sie am besten frisch genossen werden.

Limoni di Amalfi:

Den Backofen auf 200 °C vorheizen. Von den Zitronen oben und unten die Enden abschneiden. Die Zitronen quer halbieren. Mit einem kleinen Messer das Fruchtfleisch aus den Zitronen herauslösen. Ein Stück Pergamentpapier auf ein Backblech legen und die hohlen Zitrone darauf legen.

Für die Füllung: Eine Scheibe Mozzarella, gefolgt von einem Basilikumblatt, einer halben Sardellenfilet-Hälfte und einer halben Kirschtomate in die Zitronen legen. Mit Salz und Pfeffer würzen und etwas Chili darüber streuen. Mit einer Mozzarellascheibe abschließend bedecken.

Die gefüllten Zitronen für 10-15 Minuten in den Ofen schieben, bis der Mozzarella goldgelb ist und leise Blasen wirft. Vor dem Servieren die gefüllten Zitronen einige Minuten abkühlen lassen.

Dazu z.B. Toast oder Crostini reichen, um die Käsefüllung aus den Zitronen zu holen. Zu den Austern servieren.

