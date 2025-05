Portionen: 6 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Koch/Köchin: Jacky Uda Rezeptautor/Rezeptautorin: Jacky Uda

Tiramisu SWR

Zutaten:

1,25 kg Mascarpone

6 Eier

150 g Zucker

10 Tassen Espressokaffee

Löffelbiskuit (Eine Schicht nebeneinander in der gewünschten Form)

Kakaopulver (Mascarponecreme sollte bedeckt sein)

Zubereitung:

6 Eigelb vom Eiweiß trennen. Zucker zum Eigelb hinzufügen und zu einer cremigen Masse verrühren. Eiweiß zu festem Eischnee schlagen.

Mascarpone zu der Eigelb-Zuckermasse hinzufügen und gut durchmixen. Eischnee mit einem Löffel locker unter die Mascarponemasse unterheben.

Den warmen Espressokaffee am besten in einen tiefen Teller geben und darin die Löffelbiskuits von beiden Seiten kurz eintunken.

Danach die getränkten Löffelbiskuits in der gewünschten Form nebeneinander auslegen. Anschließend die Mascarponemasse gleichmäßig auf den Löffelbiskuits verteilen. Das Ganze glattziehen, kaltstellen und am besten eine Nacht ziehen lassen.

Kurz vor dem Verzehr mit einem kleinen Sieb o.ä. eine dünne Schicht Kakaopulver auf dem gesamten Tiramisu verteilen.

Übersicht aller SWR Rezepte