Portionen: 6 Koch/Köchin: Jacky Uda Rezeptautor/Rezeptautorin: Jacky Uda

Auberginen-Auflauf Parmigiana SWR

Zutaten:

Für die Tomatensoße:

18 große frische Tomaten

Salz, Pfeffer, nach Geschmack

1 Bund Basilikum

1 Bund Petersilie

Knoblauch oder Chili je nach Geschmack

Für die Parmigiana:

6-7 Gläser Tomatensoße

6-8 frische Auberginen (je nach Größe)

1 Liter Frittierfett

Salz, Pfeffer, nach Geschmack

250 g geriebenen Mozzarella

250 g geriebener Parmesan

Zubereitung:

Tomatensoße:

Frische Tomaten in einer Passiermühle oder mit dem Pürierstab passieren. Die Masse in einen großen Kochtopf füllen und auf kleiner Stufe köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer, Basilikum und Petersilie würzen und abschmecken. Je nach Geschmack mit Knoblauch oder Chili verfeinern.

Wenn die gewünschte Konsistenz der Soße erreicht ist, in Gläser abfüllen oder direkt frisch verwenden.

Parmigiana:

Auberginen in dünne Scheiben schneiden (max. 1cm dick).

Frittierfett in Pfanne füllen und die Auberginenscheiben kurz frittieren, bis sie goldbraun sind. Danach in ein mit Küchenpapier ausgelegtes Abtropfsieb legen, damit möglichst viel Fett abtropfen kann.

Jede Auberginenscheibe dann von einer Seite mit Salz und Pfeffer würzen. Unten in eine Auflaufform einen Klecks Tomatensoße geben und die erste Schicht frittierte Auberginenscheiben darauflegen. Dann wieder Tomatensoße hinzugeben und mit geriebenem Käse und Parmesan bestreuen. Das Ganze so lange wiederholen, bis die gewählte Auflaufform gefüllt ist. Ganz oben ebenfalls eine Schicht Parmesan und geriebenen Käse geben.

Danach kommt die Auflaufform für ca. 20-30 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Backofen, je nachdem wie stark der obere Käse gebräunt sein soll.

Übersicht aller SWR Rezepte