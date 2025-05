Portionen: 6 Koch/Köchin: Jacky Uda Rezeptautor/Rezeptautorin: Jacky Uda

Sardische Antipasti SWR

Zutaten:

Für den Teller:

100 g sardischer Schinken

100 g sardische Salami

100 g Oliven

1 Glas eingelegte Artischocken

1 Stück sardischer Pecorino

Für die eingelegten Paprika:

3 große rote Spitzpaprika

120 ml Weißweinessig

250 ml Wasser

2-3 Lorbeerblätter

400 ml Olivenöl

3-4 geschälte Zehen Knoblauch

Zubereitung:

Die Paprikas auf den Grill legen und warten, bis sich diese aufblähen. Danach vorsichtig das Kerngehäuse entfernen und die Haut abziehen. Die Paprikas in Stücke oder Streifen schneiden.

Anschließend die Paprikastücke noch einmal auf den Grill legen und von beiden Seiten kurz grillen. Die Paprikas ca. 3 Minuten in 250 ml Weißweinessig und 250 ml Wasser kochen. Kurz trocknen lassen und in ein Glas mit 400 ml Öl füllen.

Je nach Geschmack das Ganze mit Lorbeerblättern und Knoblauch verfeinern. Damit die Aromen sich entfalten können, die eingelegten Paprikas mindestens ein paar Stunden ziehen lassen.

Schinken und Salami in dünne Scheiben schneiden und auf einem Teller drapieren. Das Stück Käse in Streifen oder Würfel schneiden und ebenfalls auf eine Servierplatte legen. Auf einem weiteren Teller oder in separaten Schüsseln die eingelegten Oliven und Artischocken vorbereiten.

Alles zusammen anrichten.

