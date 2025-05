per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Torben Sauerland Rezeptautor/Rezeptautorin: Torben Sauerland

Kürbissuppe SWR

Zutaten:

Für die Kürbissuppe:

1.300 g Hokkaido, entkernt

2 Zwiebeln, geschält

3-4 Äpfel, geschält

10 Zweige Thymian (nur kleingeschnittene Nadeln verwenden)

6 EL Öl Gemüsepaste, selbstgemacht (Rezept s.u.): nach Geschmack

ca. 15 Bucheckern, ausgepalt und geröstet

Für die Gemüsepaste:

750 g Gemüse (z. B. Sellerie, Lauch oder Zwiebeln, Möhren, Petersilie)

100 g Salz

Zubereitung:

Kürbissuppe:

Kürbis in grobe Streifen schneiden, mit dem Öl auf ein Backblech geben, ca. 20 Minuten bei 210 Grad im Backofen rösten. Danach alles pürieren, Wasser nach Belieben dazugeben, evtl. mit Gemüsepaste abschmecken.

Die Suppe mit Bucheckern garnieren.

Gemüsepaste:

Gemüse klein schneiden und dann alles in Etappen in einer Küchenmaschine zerkleinern. Dann in Schraubgläser füllen; hält sich im Kühlschrank mehrere Monate.

