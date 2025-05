Kastanienkuchen mit Löwenzahnwurzelkaffee

Portionen: 6 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Koch/Köchin: Torben Sauerland Rezeptautor/Rezeptautorin: Torben Sauerland

Kastanienkuchen SWR

Zutaten:

350 g Maronen/Kastanienmehl

100 g Walnüsse, gehackt

1 Rosmarinzweig (nur die kleingeschnittenen Nadeln verwenden)

ca. 1 EL Walnussöl

450 ml warmes Wasser

4 Äpfel

Öl

ca. 300 g Beeren, gemischt

ca. 15 Stück Löwenzahnwurzeln

Zubereitung:

Kuchen:

Ofen auf 230 Grad vorheizen, Springform mit 1 EL Öl auspinseln, Mehl in Schüssel sieben, mit Schneebesen nach und nach das Walnussöl und das Wasser hinzumischen, 50 g der Walnusskerne in den Teig geben, Teig in die Springform geben und dann die restlichen Walnusskerne auf dem Teig verteilen.

Ofen auf 180 Grad runterregeln und den Kuchen 30 Minuten backen.

Anrichten: Äpfel mit Ausstecher von Kerngehäuse befreien und in ganze Scheiben schneiden, in Pfanne mit etwas Öl weich braten, jeweils ein Kuchenstück daraufsetzen.

Beeren mit etwas Wasser aufkochen, auf oder neben Kuchen dekorieren.

Löwenzahnwurzelkaffee:

ca. 15 Wurzeln ausgraben, Grün entfernen, gut waschen, in 1 cm dicke Scheiben schneiden und mind. 1 Tag trocknen lassen. Dann in einer Pfanne ohne Fett bei niedriger Temperatur rösten, kalte Wurzeln fein mahlen. Pro Tasse mit 1 geh. TL aufbrühen.

