Fächerkartoffel mit Brennesselgemüse, Tomatensauce und Hühnerbrust

Portionen: 6 Zubereitungszeit: 2 Stunden Koch/Köchin: Torben Sauerland Rezeptautor/Rezeptautorin: Torben Sauerland

Fächerkartoffel mit Brennesselgemüse und Hühnerbrust SWR

Zutaten:

35 kleine Kartoffeln

Öl zum Beträufeln

5 Händevoll Brennnesseln (nur die oberen Blätter ernten)

5 Zwiebeln

ca. 5 Hühnerbrüste (je nach Größe)

550 g Tomaten

1 Knoblauchzehe

Gemüsepaste nach Belieben

Zubereitung:

Für die Tomatensauce 1 Zwiebel und den Knoblauch zerkleinern, in Öl anbraten, Tomaten geviertelt ohne Strunk dazugeben, 25 Minuten kochen, ggfs. noch pürieren.

Dann Brennnesseln waschen, klein schneiden, in Öl mit 4 kleingeschnittenen Zwiebeln anbraten.

Kartoffeln zwischen zwei Essstäbchen legen und möglichst dünne Scheiben bis auf die Stäbchen herunter einschneiden. Kartoffeln mit Öl einpinseln (insb. zwischen den Scheiben), auf Backblech bei Oberhitze ca. 1 Stunde backen.

Hühnerbrüste mit Gemüsepaste einreiben und im Ganzen ca. 30 Minuten braten, zum Servieren in Streifen schneiden.

Alles anrichten.

