Portionen: 6 Koch/Köchin: Peter Mecklenburg Rezeptautor/Rezeptautorin: Peter Mecklenburg

Siegerländer Tapas SWR

Zutaten:

Für die Tapas:

250 g Manchego-Käse

250 g geröstete und gesalzene Mandeln

150 g selbstgebackenes Siegerländer

Für das Reibekuchenbrot:

1 kg Mehl

2 Pck. Hefe, frisch

250 ml lauwarme Milch

1 kg Kartoffeln, festkochend

1 Ei Größe M

1 Prise Zucker

1 TL Honig

50 g Butter

1/2 TL Salz

Zubereitung:

Tapas:

Den Käse in dünne handliche Scheiben schneiden, gemeinsam mit den gerösteten Mandeln auf einer kleinen Platte anrichten

Reibekuchenbrot:

Für den Vorteig 2 EL Milch in eine kleine Schüssel geben, die Hefe hineinbröckeln, ein wenig Zucker und den Honig hinzufügen und alles so lange verrühren, bis sich die Zutaten darin aufgelöst haben. Als nächstes die Butter in die restliche Milch geben und warmhalten.

Dann die Kartoffeln schälen, waschen und auf einer Gemüsereibe fein reiben.

Den Kartoffelrieb in eine Rührschüssel geben, salzen, den Vorteig hinzufügen und alles miteinander verrühren. Anschließend das Mehl unterrühren, so dass ein zäher Teig entsteht. Anschließend den Kartoffelteig zugedeckt etwa eine Stunde lang an einem warmen Ort ruhen lassen.

Danach die Teigmasse noch einmal durchrühren und in eine große Kastenform füllen. Die Kastenform abdecken und den Teig an einem warmen Ort nochmals 20 Minuten gehen lassen.

Die Form auf die mittlere Schiene des kalten Backofens stellen, den Backofen anschließend auf 200 Grad Ober-/Unterhitze aufheizen, sobald diese Temperatur erreicht ist, die Hitze auf 175 Grad Ober-/ Unterhitze reduzieren.

Den Siegerländer Reibekuchen etwa eine Stunde lang backen danach aus dem Ofen nehmen auf einem Kuchengitter auskühlen lassen und aus der Form lösen. Den abgekühlten Reibekuchen in kleine Stücke schneiden und mit Butter bestreichen.

Zu den Mandeln und dem Manchegokäse reichen.

Als Begrüßungstrunk wurde ein Rioja gereicht.

