Portionen: 6

Pinchitos a la Mama, Papas arrugadas, Aioli, Mojo Rojo, Mojo verde, Berejenas frittas

Zutaten:

Für die Pinchitos:

9 EL Olivenöl

6 EL Essig (Weißweinessig)

Saft von 3 Zitronen

1 Knolle Knoblauch

1 Bund frische Petersilie

4 EL Currypulver scharf

Salz und Pfeffer

1500 g Hühnerbrust, in 2,5 cm große Würfel geschnitten

Für die Berejennas Frittas :

1 große Aubergine

100 ml Milch, Bier oder Mineralwasser

2-3 EL Mehl

Salz

Zuckerrohrhonig

Für die Papas Arrugadas:

1,5 kg mehligkochende Kartoffeln, gerne etwas kleinere (span. Papas)

ca. 150-250 g grobes Meersalz

Für das Aioli:

3 Eier

3 Knoblauchzehen

3 Prisen Salz

Sonnenblumenöl

Zubereitung:

Pinchitos:

Aus Knoblauch, Öl, Essig, Zitronensaft, Petersilie und Gewürzen im Mixer eine Marinade erstellen und das geschnittene Hühnerfleisch mindestens 12 Stunden marinieren. Anschließend Fleisch auf Spieße aufspießen und auf dem Grill garen.

Berejennas Frittas:

Aubergine waschen und in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben jeweils in 1 cm dicke Stifte schneiden. Auberginen kräftig salzen und etwa 30–45 Minuten im Wasser ziehen lassen.

Die Auberginen-Sticks in Flüssigkeit (Milch, Bier oder Mineralwasser) und nochmals 30–45 Minuten ziehen lassen.

Auberginen durch ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Mehl auf einen Teller geben und Auberginen darin wenden. Überschüssiges Mehl abklopfen.

Auberginen in heißem Fett goldbraun und knusprig frittieren. Auf Küchenkrepp abtropfen lassen, dann auf einem Teller anrichten und mit Zuckerrohrhonig beträufeln.

Papas Arrugadas:

Die Kartoffeln gründlich waschen, in einen Topf geben und bis zur Hälfte mit Wasser bedecken.

Jetzt wird über die Kartoffeln grobes Meersalz gestreut. Für ein Kilo Kartoffeln werden vier EL Salz benötigt. Je nach Geschmack kann aber auch bis zu einem Viertel des Kartoffelgewichts verwendet werden.

Nun Wasser und Kartoffeln zum Kochen bringen. Dabei den Topf entweder offenstehen lassen oder zwischen Topfrand und Deckel ein zusammengefaltetes Küchentuch gelegt. Dadurch kann das Wasser beim Kochen verdampfen.

Die Papas kochen, bis das Salzwasser mit der Zeit durch den Kochvorgang völlig verdampft ist. Ist kein Wasser mehr im Topf, werden die Kartoffeln bei niedriger Temperatur/kleiner Flamme etwa 20 bis 30 Minuten getrocknet, bis sie schließlich komplett runzelig sind. Achtung! Damit nichts anbrennt, den Topf unbedingt im Blick behalten.

Aioli:

Knoblauchzehen schälen, in ein hohes Rührgefäß geben und die Eier hinzugeben (Wichtig, die Eier müssen Umgebungstemperatur haben).

3 Prisen Salz hinzugeben und das Ganze mit Sonnenblumenöl bedecken. Stabmixer einsetzen und ohne den Mixer zu bewegen das ganze emulgieren. Nun nach und nach Sonnenblumenöl hinzugeben, bis gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Mojo rojo und Mojo verde sind aus dem spanischen Supermarkt gekauft, da sie genauso gut schmecken wie selbstgemacht.

