Portionen: 6 Koch/Köchin: Peter Mecklenburg Rezeptautor/Rezeptautorin: Peter Mecklenburg

Andalusischer Mandelkuchen mit Milchmädchen-Eis SWR

Zutaten:

Für den Mandelkuchen:

150 g Butter

150 g Mandeln, geschält, gemahlen

3 Eier

1 Prise Salz

125 g Zucker

1 TL abgeriebene Schale einer Orange (Bio)

7 EL Orangensaft

50 g Mehl

½ EL Backpulver

Puderzucker

Für das Milchmädchen-Eis:

400 g gezuckerte Kondensmilch (z.B. Milchmädchen)

500 ml Sahne

1 TL Vanille-Aroma oder 1 Vanilleschote

Zubereitung:

Mandelkuchen:

Backofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) vorheizen.

Eine kleine Springform (Durchmesser 20 Zentimeter) mit 1 EL Butter einfetten und mit 2 EL Mandeln ausstreuen.

Eier trennen. Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen. 50 g Zucker unter Rühren einrieseln lassen und etwa eine Minute weiter schlagen. Die übrige Butter, 75 g Zucker und Orangenschale sehr cremig rühren. Eigelb zugeben und eine Minute unterrühren. Mehl, die restlichen Mandeln und Backpulver mischen und portionsweise abwechselnd mit dem Orangensaft unter die Butter-Ei-Masse rühren. Eischnee unterheben und den Teig in die Springform füllen.

Auf mittlerer Schiene im heißen Backofen ca. 30 Minuten backen. (Garprobe mit Holzstäbchen). Nach dem Backen 10 Minuten in der Form auskühlen lassen, danach auf ein Kuchengitter stürzen und mit Puderzucker dick bestreuen.

Milchmädchen-Eis:

Die gezuckerte Kondensmilch in eine Schüssel geben. Vanille-Extrakt oder das Mark einer Vanilleschote unterrühren. Jetzt die Sahne in einer weiteren Schüssel mit dem Handmixer oder der Küchenmaschine steif schlagen. Die Sahne vorsichtig unter die Kondensmilch heben.

Die Schale 4 bis Stunden in das Eisfach geben.

Kuchen und Eis dann schön auf einem Teller anrichten und nach Wunsch mit Früchten dekorieren.

