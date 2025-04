Portionen: 6 Koch/Köchin: Peter Mecklenburg Rezeptautor/Rezeptautorin: Peter Mecklenburg

Frühlingslasagne SWR

Zutaten:

500 g Kohlrabi

500 g Möhren

1 Bund Bärlauch (ca. 60 g)

1 weiße Zwiebel

250 ml Gemüsebrühe

3 EL Butter

2 EL Mehl

300 ml Schlagsahne

Salz, Pfeffer, Muskat

250 g junger Gouda

12 Lasagneblätter

2 EL Petersilie gehackt

Zubereitung:

Kohlrabi schälen, vierteln und in dünne Scheiben schneiden. Möhren putzen, schälen und ebenso in dünne Scheiben schneiden. Die Zwiebel fein würfeln. Den Bärlauch waschen und in der Gemüsebrühe fein pürieren.

Zwiebel und Gemüse in der Butter andünsten. Mit dem Mehl bestäuben, kurz anschwitzen und mit der Bärlauchbrühe und der Schlagsahne ablöschen. Noch einmal aufkochen lassen und mit Salz, Pfeffer und Muskat nach Geschmack würzen. Anschließend den Gouda reiben.

¼ des Gemüses in eine gefettete Auflaufform geben. Mit 4 Lasagneblätter belegen. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis Gemüse und Lasagneblätter verarbeitet sind.

Zum Schluss den geriebenen Gouda darüber streuen und bei 190 Grad auf der untersten Schiene im Backofen backen.

Mit der Petersilie bestreut servieren und Weißbrot dazu reichen.

