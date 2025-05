per Mail teilen

Portionen: 6 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Koch/Köchin: Markus Gaißl Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Gaißl

Wurzeltaler mit Dip SWR

Zutaten:

Für die Wurzeltaler:

2 Kohlrabi

2 Karotten

200 g Brötchenmehl

2 Eier

Salz, Pfeffer

Petersilie

Muskat

200 g Goudakäse, gerieben

Für den Dip:

500 g Quark

400 g Schmand

Knoblauch, gerieben – nach Geschmack bis zu 7 Zehen

Salz, Pfeffer

Schnittlauch für Deko

Zubereitung:

Wurzeltaler:

Kohlrabi und Karotten einen Tag zuvor schälen, schneiden und nicht ganz durchkochen. Abkühlen lassen und raspeln. Eier, Gewürze, Käse und Brötchenmehl dazugeben, bis ein feuchter Teig entsteht, der nicht auseinanderfällt. Einige Stunden ziehen lassen.

Am Dinner-Tag zu kleinen Talern formen. Mit etwas Brötchenmehl panieren und in viel Öl anbraten. Wenn sie Farbe angenommen haben, für ca. 30 Minuten in den Backofen bei 150 Grad geben.

Dip:

Für den Dip alle Zutaten vermengen und zu den Wurzeltalern reichen.

