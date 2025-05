Portionen: 6 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Koch/Köchin: Markus Gaißl Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Gaißl

Rote-Bete-Quiche mit Gartensalat

Zutaten:

Für die Quiche:

100 g Butter

200 g Mehl

1 große Zwiebel

500 g Rote Bete

5-6 Stiele Thymian

4 EL Olivenöl

1 EL Rohrzucker

4 EL Weißwein-Essig

Salz, Pfeffer

5 Eier

150 g Crème fraîche

200 g Feta-Käse

Für den Salat:

300 g Salat der Saison

¼ Liter Wasser

3 EL Essig

4 EL Öl

Salz und Pfeffer zum Abschmecken

Zubereitung:

Butter würfeln mit Mehl und ½ TL Salz zu einem krümeligen Teig verarbeiten. 6 EL kaltes Wasser zugießen und zu einem glatten Teig verkneten. Teig zu einer Kugel formen, in Folie wickeln und ca. 30 Minuten kaltstellen.

Zwiebel in feine Streifen schneiden, Rote Bete waschen, schälen grob reiben. Thymian waschen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen.

Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Zwiebeln andünsten, Rote Bete, Thymian, 1 EL Zucker, Essig und 5 EL Wasser zugeben, ca. 10 Minuten köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer abschmecken und vom Herd nehmen.

Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen, eine 26 cm-Springform fetten und mit Mehl ausstäuben. Teig auf bemehlter Arbeitsfläche rund ausrollen (auf ca. 32cm Durchmesser), in die Form legen und Ränder andrücken. Backpapier darauflegen und ca. 10 Minuten vorbacken. Papier entfernen und den Boden ca. 10 Minuten weiterbacken, in der Form abkühlen lassen.

Eier und Crème fraîche verquirlen, mit Salz würzen. Rote Bete in der Form verteilen, Feta darüber bröckeln, Eierguss darüber gießen und im heißen Ofen ca. 30 Minuten backen. Herausnehmen und kalt oder warm servieren. Den Salat putzen und waschen. Die Zutaten für das Dressing anrühren und mit dem Salat vermengen. Dann zur Quiche servieren,

