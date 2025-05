per Mail teilen

Portionen: 6 Zubereitungszeit: 2 Stunden Koch/Köchin: Markus Gaißl Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Gaißl

Mediterranes Hähnchen mit Gartengemüse und selbstgemachtem Baguette SWR

Zutaten:

Für die Hähnchen in 2 großen Auflaufformen:

2 Hähnchen (aus eigener Aufzucht) (ca. 1,8 kg oder 6 Hähnchenschenkel)

je 100 g Oliven, schwarz und grün, ohne Stein

4 rote Paprika

1000 g Tomaten

2 Zweige Rosmarin

Zwiebeln

1 Knolle Knoblauch

ca. ½ l Zitronensaft aus Bio-Zitronen

Zitronenschale von den Bio-Zitronen

Schuss Olivenöl zum Anbraten

½ l trockener Weißwein

Für das Brot:

500 g Mehl

1 Würfel frische Hefe

1 TL Salz

1 Prise Zucker

¼ L lauwarmes Wasser

Zubereitung:

Hähnchen:

Hähnchen vierteln, mit Olivenöl einreiben und in der Pfanne scharf anbraten. Währenddessen Paprika, Tomaten säubern, vierteln und in eine große Auflaufform geben. Zwiebeln grob schneiden dazugeben, Oliven dazu, alles mischen. Rosmarin im Gewürznetz dazugeben.

Schale der Bio-Zitronen abreiben, Zitronen auspressen.

Hähnchen aus der Pfanne nehmen. Pro Auflaufform ¼ l Zitronensaft und ¼ l Weißwein in die Hähnchenpfanne geben, kurz aufkochen, damit ein Sud entsteht. Geriebene Zitronenschale auf das Gemüse geben, pfeffern und salzen. Hähnchenteile auf das Gemüse legen, Sud über das Gemüse gießen, alles ca. 100 Minuten bei 180 Grad Umluft im vorgeheizten Backofen garen.

Baguette:

Hefeteig aus Mehl, Wasser, Salz, Zucker herstellen, ca. 1 Stunde abgedeckt ruhen lassen.

Dann mit mehligen Händen auf gemehlter Arbeitsfläche Teig teilen und daraus zwei ca. 40 cm lange Baguettes formen, mit dem Messer einritzen, nochmal etwas ruhen lassen. Feuerfeste Form mit Wasser in den Backofen, Baguettes auf Backpapier bei 220 Grad Umluft (vorgeheizt), ca 30 Minuten goldbraun backen.

Übersicht aller SWR Rezepte