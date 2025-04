Portionen: 6 Koch/Köchin: Tanja Matthes Rezeptautor/Rezeptautorin: Tanja Matthes

Flammlachsburger mit Grillgemüse WDR

Zutaten:

Für den Lachs-Burger:

1000 g Lachsfilet mit Haut

Flammlachsgewürz oder Fischgewürz nach Geschmack

6 Burger Buns

Salatgurke

Salatblätter z.B. Romanasalat

Für die Honig-Senf-Dill-Sauce:

2 Becher Schmand (200 g)

4 EL Senf, mittelscharf

4 EL Honig flüssig

2 Bund Dill (klein)

Salz, Pfeffer

Für die Kartoffel-Wedges :

1 kg Drillinge oder andere festkochende Kartoffeln

2 EL Olivenöl

3 EL BBQ-Gewürz

1 Päckchen Backpulver

Für die Sour Cream:

25 g Schnittlauch

200 g Saure Sahne

250 g Magerquark

1 Zehe Knoblauch

Salz, Pfeffer

Für das Grillgemüse:

1 Zucchini

1 Rote Paprika

1 Gelbe Paprika

1 Aubergine

1 Strauch Mini-Tomaten

2 Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

Olivenöl

Rosmarin & Thymian, frisch gehackt

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Lachs-Burger mit Honig-Senf-Dill-Sauce:

Für den Lachs muss die Zedernholzplanke erstmal gewässert werden (max. 1h).

In der Zwischenzeit kann man die Honig-Senf-Dill-Sauce zubereiten: Dafür einfach alle Zutaten zusammenrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Das Lachsfilet mit dem Flammlachsgewürz einreiben und ca. 30 Minuten durchziehen lassen.

Dann die Grillplatte vorbereiten. Die gewässerte Planke mit dem gewürzten Lachsfilet wird über dem offenen Feuer schräg gestellt. Anschließend den Lachs für etwa 20-25 Minuten grillen bis der Lachs gar ist. Die Kerntemperatur sollte 60° C betragen.

Gleichzeitig die Burger Buns auf dem Grill toasten.

Den Lachs dann mit einer Gabel in Stücke reißen. Die Burger Buns mit Sauce, Gurkenscheiben, Lachs und Salatblättern belegen und fertig ist der Lachs-Burger mit Honig-Senf-Dill-Sauce!

Kartoffel-Wedges mit Sour Cream:

Kartoffeln in Spalten schneiden, diese in einen Topf geben, Backpulver darüber streuen, mit Wasser auffüllen und das Ganze 10 Minuten kochen lassen.

Die Kartoffeln heraussieben und in eine Schüssel geben. Olivenöl und BBQ-Gewürz dazu geben und gut vermengen. Die Kartoffelspalten auf der Plancha verteilen und ca. 40 Minuten grillen lassen, bzw. so lange, bis sie die gewünschte Bräunung erreicht haben.

Für die Sour Cream: Schnittlauch waschen und in feine Röllchen schneiden. ⅔ vom Schnittlauch mit der sauren Sahne und dem Magerquark vermischen. Knoblauch schälen und hineinpressen. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit dem restlichen Schnittlauch garnieren.

Grillgemüse:

Zunächst das Gemüse waschen. Die Zucchini in Scheiben schneiden, die Aubergine halbieren und die Paprika entweder ganz lassen oder bereits vor dem Grillen halbieren und entkernen. Zwiebeln schälen und in größere Stücke schneiden. Knoblauchzehe schälen und klein hacken. Auch die Kräuter waschen und kleinschneiden.

Gemüse, Zwiebel und Knoblauch in einer großen Schüssel vermengen. Olivenöl mit Gewürzen dazugeben und vermischen. Für etwa 30 Minuten marinieren lassen.

Das Gemüse auf der Plancha verteilen und bei direkter Hitze ca. 10 Minuten garen. Eventuell kann hier etwas Öl nachgegeben werden.

