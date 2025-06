per Mail teilen

Folge 1: Eispralinen und kreatives Käsehandwerk

Anja Wolff und ihr Mann Frank halten 400 Milchschafe und deren Lämmer auf dem Jakobsberg bei Beverungen. Die Milch verarbeiten die beiden „Milchhandwerker“ zu einer Vielzahl würziger Frischkäse-Produkte und cremigen Eissorten. Anjas große Leidenschaft ist die Entwicklung immer neuer Käsekreationen und deren Verfeinerung mit besonderen Ölen, Kräutern, Früchten und Nüssen. Das Handwerk hat sie sich selbst beigebracht und ihr Wissen einer Alm in der Schweiz und in einem Käsekurs in Südtirol vertieft. Bei solch einer Fortbildung hat sie auch ihren Mann kennen und lieben gelernt.

Gemeinsam haben die beiden 2012 beschlossen, den Hof von Franks Eltern von der konventionellen Schweinmast auf biodynamische Schafzucht umzustellen. In der Umgebung wurden sie dafür erstmal belächelt. Doch spätestens mit dem Aufbau der Käserei war die Umstellung zum Vollerwerbsbetrieb geschafft, den Frischkäse im Glas vertreibt Anja heute in ganz Deutschland. Und das Schafseis vom Jakobsberg ist ebenfalls sehr beliebt.