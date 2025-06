per Mail teilen

Kämpfer, die in Ritterrüstung und Waffen aufeinander losgehen – und sich nichts schenken, bis einer zu Boden geht. Das ist kein Schaukampf – das ist sogenannter mittelalterlicher Vollkontaktkampf, auch Buhurd genannt. Die Kämpfer schlagen richtig zu – volle Wucht, sozusagen. Schiedsrichter vergeben Punkte und am Ende gibt es einen Sieger. 2025 haben neun Teams auf dem Wormser Spectaculum daran teilgenommen, auch das Team Zitadelle aus der Nähe von Diez an der Lahn.