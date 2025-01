Den 24-Stunden-Schwankungsrekord hält die Stadt Browning im US-Bundesstaat Montana am Fuß der Rockys. Hier zeigte das Thermometer am 27. Januar 1916 mäßige 6 Grad C. Durch einen Vorstoß extrem kalter Arktikluft aus Norden fiel die Temperatur bis zum nächsten Morgen auf -49 Grad C. Das ist ein Temperaturabfall um 55 Grad C in weniger als 24 Stunden.