An einem Kreuz in der St. Walburga-Kirche in Stadecken-Elsheim hängt am Kreuz nicht etwa Jesus, sondern eine bärtige Jungfrau mit einem einzelnen goldenen Schuh. SWR Reporterin Hannah Liesenfeld hat herausgefunden, was es mit ihr auf sich hat.

Alle Folgen von "Ich hab' da mal 'ne Frage" sind hier zum Nachschauen.

Sie haben auch eine Frage? Dann schreiben Sie uns!