Warum in einem Restaurant eine Gruppe Rentner kocht

Im rheinhessischen Schwabenheim kocht eine Rentnergruppe für andere Senioren Mittagessen. Einmal im Monat findet so ein Event statt.

Didier Krause, gelernter Koch, leitet die etwa zwölfköpfige Männergruppe an. Sie wollen neben einer Mahlzeit vor allem Geselligkeit und einen Raum zum Austausch für einsame Rentnerinnen und Rentner schaffen. Dafür stellt der Pächter des Restaurants "Margaretenhof" seinen Betrieb zur Verfügung. Für das Essen soll jede und jeder so viel geben, wie er oder sie will. Die Spenden sollen am Ende des Jahres für die Sanierung von Kulturdenkmälern im Ort verwendet werden.