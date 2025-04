per Mail teilen

Die Pferdewirt-Azubis Linus Keller und Antonia Johner absolvieren ihre Ausbildung im traditionsreichen Haupt- und Landgestüt Marbach in Gomadingen. Hier erlernen sie Anatomie, Reiten, die Präsentation von Pferden vor Publikum, Gespannfahren und die umfassende Versorgung der Tiere. Das renommierte Gestüt hat eine lange Geschichte in der Pferdezucht. Zum Abschluss ihrer Ausbildung müssen Linus und Antonia ihr erlerntes Können am Tag der offenen Tür vor Publikum unter Beweis stellen.