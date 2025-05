Für das ausgemusterte U-Boot U17 beginnt die letzte Reise vom Technik-Museum in Speyer zum Technik-Museum ins badische Sinsheim. Es geht über Rhein, Neckar und dann über den Landweg. 2023 war U 17 von Kiel nach Speyer transportiert worden. In Speyer wurde das Marine-U-Boot für den Weitertransport vorbereitet, unter anderem um 100 Tonnen leichter gemacht. Am 30. Juni nun der Auftakt der letzten Reise: die erste Teilstrecke vom Technik-Museum in Speyer zum Naturhafen in Speyer.