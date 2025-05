SWR Reporter Katharina Feißt und Julian Camargo begeben sich auf eine Entdeckungsreise im Landkreis Bernkastel-Wittlich mit den Regionen Eifel, Mosel und Hunsrück. Ihr Ziel: Den Landkreis in all seinen Facetten kennenzulernen.

Am fünften und letzten Tag dreht sich alles um Mundart. Dialektforscherin Maike Edelhoff, die über Moselfränkisch promoviert hat, gibt einen Überblick über die verschiedenen Dialekte im Landkreis. Wie unterscheiden sie sich, wo verlaufen sprachliche Grenzen und sterben die Dialekte bald aus? Danach fahren Katharina und Julian los und suchen spontan Dialektsprecher im ganzen Landkreis. Anhand eines Beispielsatzes wollen sie hören, wie vielfältig der Landkreis klingt. Am Ende der Folge treffen sich Katharina und Julian wieder in Wintrich und ziehen ein Fazit von der ganzen Woche.