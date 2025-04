Ein kreativer Konzept-Store in Trier: Der "Sektor 9000". Das Projekt von Design-Studierenden der Hochschule bringt nicht nur Mode, sondern auch neues Leben in die von Leerstand geplagten Einkaufsstraßen. Mit ihrem Ansatz, in einem leerstehenden Ladenlokal - anstelle von Kommerz - nachhaltigen Konsum, Kunst und soziales Engagement zu verbinden, will das Team Triers Innenstadt für junge Menschen wieder attraktiver machen.