Textilhaus Bender ist seit vier Generationen in Frauenhand

Leerstand wird mehr und mehr zum Problem in unseren Städten. Zum Beispiel auch in Otterberg in der Westpfalz. Dort haben in den vergangenen Jahren auch immer wieder Geschäfte zugemacht. Aber das Textilhaus Bender in der Hauptstraße gibt es immer noch. Nächstes Jahr wird der Laden 100 Jahre alt. Er war seit jeher in den Händen einer Familie – geführt von den Frauen. Gabriele und Nicole Terner , Mutter und Tochter , kennen ihre Kunden und deren Wünsche aus dem FF.