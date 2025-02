per Mail teilen

Patrick Wamsganz hatte genug von der Star-Fotografie in Berlin und ging zurück in die Westpfalz. Heute fotografiert er Menschen und Tiere in der Region – und fühlt sich dabei wohl.

In Kusel läuft im Kulturzentrum Kinett gerade seine Ausstellung mit Menschen aus dem Holler, einem Viertel am Stadtrand, in dem sich manche Menschen vergessen fühlen.