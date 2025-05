SWR Reporter Katharina Feißt und Julian Camargo begeben sich auf eine Entdeckungsreise im Landkreis Bernkastel-Wittlich ohne zu wissen, was sie erwartet. Denn: Ihre Ausflüge haben sie jeweils füreinander geplant.

Tag 1: Von der Flugzeug-Wasserlandung bis zum Erbeskopf

Am ersten Tag der Entdeckungsreise dreht sich alles ums Thema Landschaft. Um einen ersten Überblick zu bekommen, fliegt Katharina mit dem Piloten Norbert Klippel in einem alten Wasserflugzeug und sieht aus der Luft, dass sich der Landkreis Bernkastel-Wittlich aus drei Regionen zusammensetzt: Eifel, Mosel und Hunsrück.

Julian ist zu Fuß unterwegs: Er wandert mit Ranger Thomas Müller durch den jüngsten Nationalpark Deutschlands. Der Weg führt sie vorbei an Hochmoor-Landschaften und schließlich auf den Gipfel vom Erbeskopf – dem höchsten Berg in Rheinland-Pfalz.

Tag 2: Vom Baum zum Brett und Weinbau am Steilhang

An Tag zwei geht es um typische Berufe im Landkreis. Julian begleitet die Winzerin Rebecca Hahn in Kröv an der Mosel. Sie zeigt ihm, wie aufwendig und kräftezehrend die Arbeit in den steilen Weinbergen ist.

Katharina ist zeitgleich im Hunsrück unterwegs, wo Holzwirtschaft eine große Rolle spielt. Gemeinsam mit Frank Gemeinhardt von den elka-Holzwerken besucht sie das größte Sägewerk der Region und verfolgt den Weg des Holzes: von der Fichte im Wald bis zur fertigen Platte.

Tag 3: Gefüllte Klöße aus dem Hunsrück und Eifeler "Döppekooche"

An Tag drei dreht sich alles ums Thema Kulinarik und regionale Küche. Julian trifft Profikoch Sven Molitor in Meerfeld in der Eifel. Die beiden kochen einen Eifeler Klassiker, den "Döppekooche" – aber mit Twist: Denn der Koch interpretiert den gut bürgerlichen Kartoffelauflauf auf seine ganz eigene Art.

Katharina lernt in Wenigerath von Hildegard Nauerth-Mettler, wie man gefüllte Klöße nach Hunsrücker Tradition zubereitet. In dem kleinen Ort findet jedes Jahr im Herbst ein Kloßfest statt – mit tausend selbstgemachten Klößen.

Tag 4: Stadtführungen der anderen Art durch Bernkastel-Kues und Wittlich

An Tag vier geht es in die beiden Städte, nach denen der Landkreis benannt ist: Bernkastel-Kues und Wittlich. Katharina erkundet mit Fremdenführer Jürgen Kettern in seiner Rolle als "Bernkasteler Doctor" die Altstadt von Bernkastel-Kues - dem Tourismus-Magneten im Landkreis. Denn auf gerademal 7.200 Einwohner kommen jährlich fast eine halbe Million Übernachtungsgäste.

Für Julian geht es in die Kreisstadt Wittlich. Katharina Thewalt, die das Wittlicher Wimmelbuch illustriert hat, zeigt Julian ihre Heimatstadt - mit viel Liebe, aber auch mit Blick für Herausforderungen wie die Entwicklung der Innenstadt.

Tag 5: "Kind", "Kand", "Kund" – So unterschiedlich klingen die Dialekte im Landkreis

Am fünften und letzten Tag dreht sich alles um Mundart. Dialektforscherin Maike Edelhoff gibt einen Überblick über die sprachlichen Besonderheiten des Landkreises. Zwar wird überall Moselfränkisch gesprochen, aber in vielen unterschiedlichen Variationen: Die Eifel klingt anders als der Hunsrück oder die Mosel. Mit einem Beispielsatz ziehen Katharina und Julian getrennt durch die Region und hören, wie vielfältig der Landkreis klingt.

Zum Abschluss der Woche treffen sie sich in Wintrich an der Mosel auf ihrem Hausberg und ziehen ein gemeinsames Fazit.