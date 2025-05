SWR Reporter Katharina Feißt und Julian Camargo begeben sich auf eine Entdeckungsreise im Landkreis Bernkastel-Wittlich mit den Regionen Eifel, Mosel und Hunsrück. Ihr Ziel: Den Landkreis in all seinen Facetten kennenzulernen.

An Tag zwei geht es um typische Berufe. Dafür fährt Julian zu Winzerin Rebecca Hahn nach Kröv an der Mosel. Sie zeigt Julian das Familienweingut und nimmt ihn mit zur Arbeit im Steilhang. Katharina fährt nach Morbach im Hunsrück und besucht das größte Sägewerk der Region. Dort zeigt ihr Frank Gemeinhardt wie aus einem Baum ein fertiges Brett entsteht.