SWR Reporter Katharina Feißt und Julian Camargo begeben sich auf eine Entdeckungsreise im Landkreis Bernkastel-Wittlich mit den Regionen Eifel, Mosel und Hunsrück. Ihr Ziel: Den Landkreis in all seinen Facetten kennenzulernen.

An Tag eins dreht sich alles ums Thema Landschaft. Um einen ersten Überblick zu bekommen, fliegt Katharina mit dem Piloten Norbert Klippel über den Landkreis und sieht aus der Luft, wie sich dieser zusammensetzt. Hier werden die drei verschiedenen Regionen thematisiert. Eine davon, nämlich den Hunsrück, knüpft sich Julian vor: Er wandert mit Ranger Thomas Müller durch den jüngsten Nationalpark Deutschlands. Der Weg führt sie vorbei an Hochmoor-Landschaften und schließlich auf den Gipfel vom Erbeskopf - dem höchsten Berg in Rheinland-Pfalz.