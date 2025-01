per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Maria Preisinger

Für eine Auflaufform:

750 g mehlige Kartoffeln

Salz, Muskatnuss gemahlen, Pfeffer

ca. 150-200 g 405er Mehl

2 Eier Größe "M"

2 Becher Sauerrahm je 150 g

ca. 1/2 l Milch

1 EL Schweineschmalz

1 Dose Sauerkraut für 6 Portionen

1 Apfel geschält und entkernt

Pfeffer, Salz

2 Lorbeerblätter

ggf. Zucker oder Apfelsaft

Wasser

In einem kleinen Topf mit etwas Wasser (oder alternativ Apfelsaft) das Kraut sowie die Gewürze, und die in Scheiben geschnittenen Äpfel bei geschlossenem Deckel köcheln lassen. Ggf. noch etwas Flüssigkeit nachgießen, damit das Kraut nicht anbrennt. Sollte das Kraut zu sauer sein, ½ TL Butter oder etwas Zucker zufügen.

Die Kartoffeln waschen und gar kochen. Noch warm von der Schale befreien und durch eine Kartoffelpresse drücken. Wer keine Presse hat kann auch einen Kartoffelstampfer nehmen. Die Masse auskühlen lassen.

Mehl, Eier, Salz nach Geschmack, Pfeffer und etwas frische Muskatnuss zur Kartoffelmasse geben und gut miteinander vermengen. Sollte der Teig zu feucht sein, etwas Mehl beifügen. Das Ganze wie einen Plätzchenteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche daumendick ausrollen und mit dem "Rädel" oder einem Messer in ungleichmäßige Rauten schneiden. Diese in eine mit Schweineschmalz ausgefettete Kachel (Auflaufform) legen. Dann eine Schicht Saure Sahne, mit etwas Pfeffer und Salz gewürzt, darauf verteilen. Dann die nächste Fleckenschicht darauf auflegen, wieder mit Saurer Sahne bestreichen. Dann immer weitere Fleckenschichten auflegen, so lange, bis der Teig aufgebraucht ist.

Das Ganze mit Milch aufgießen, so dass die Schneiderflecken fast bedeckt sind. Bei 190 °C für ca. 45 Minuten auf der mittleren Schiene goldgelb garen. Die Milch sollte aufgesogen sein.

Das Ganze schmeckt auch mit ausgelassenem Speck/Zwiebeln als Zwischenschicht sowie Schnittlauch sehr gut.

Zusammen mit dem Sauerkraut servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte