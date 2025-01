Portionen: 4 Koch/Köchin: Ursua Helbig

100 g Lauch (das Weiße)

80 g Sellerie

1 kleine Zwiebel

1 EL Butter

Salz

800 ml Gemüsebrühe (Bouillon)

1 Bund Schnittlauch

300 ml Riesling

150 ml Sahne

2 ml Sahne

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Den Lauch waschen und in feine Streifen schneiden. Den Sellerie schälen und in sehr kleine Würfel schneiden. Die Zwiebel schälen und hacken. Die Butter in einer Pfanne schmelzen. Das Gemüse zugeben und 5 Minuten ohne Farbe dünsten lassen. Den Wein zugeben und etwas reduzieren. Mit der heißen Bouillon ablöschen und die Suppe 20 Minuten zugedeckt kochen lassen. Den Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. Die Sahne zur Suppe geben und mit dem Pürierstab fein pürieren. Die Suppe eventuell mit Mehlbutter binden und noch 5 Minuten köcheln lassen. In tiefen Tellern anrichten und mit dem Schnittlauch bestreuen.

Mehlbutter

Mehl und weiche Butter im Mengenverhältnis 1:1 in einen tiefen Teller geben und mithilfe einer Gabel gründlich verkneten. 50g Mehlbutter binden etwa 500ml Brühe.

