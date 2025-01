200 g Harzer Käse

100 g Butter

200 ml frische Sahne

250 g Quark (mager)

1,5 TL Natron

2 Eier

10 EL Paniermehl

3 EL Mehl

Salz, Pfeffer

150-200 g Butterschmalz

Den Quark am Tag zuvor in einem sauberen Geschirrtuch mit Topf und Auffangsieb abtropfen lassen. Am besten in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Tag die Quarkmasse nochmals ausdrücken. Beiseitestellen.

Die Butter und Sahne im Topf erwärmen. Den Harzer Käse in kleine Stücke schneiden und dazugeben. Alles gut miteinander verrühren, dass eine homogen Masse entsteht. Kurz aufwallen lassen und vom Herd nehmen. Nun den abgetropften Quark dazugeben und alles glattrühren. Zum Schluss Natron und auf Wunsch etwas Kümmel oder gemahlener Kümmel (ist für die Verdauung und Verträglichkeit dieses deftigen Essens gut). Mindestens 3-4 Stunden in den Kühlschrank stellen und abkühlen lassen. Dann wird der Kochkäs auch fest.

Je drei tiefe Teller richten:

Teller 1: Mehl

Teller 2: 2 Eier verquirlen

Teller 3: Paniermehl

4-8 Schnitzel je nach Hunger und Größe vom Kalb oder Schwein. Die Schnitzel zu Hause nochmals schön dünn plattieren. (Wer keinen Plattierer hat kann auch den Boden eines schweren Topfes nehmen). Von beiden Seiten mit Salz und etwas Pfeffer würzen. Nun die Schnitzel nacheinander in Mehl, Ei und Paniermehl gleichmäßig tauchen.

In einer großen Pfanne die Schnitzel von allen Seiten in Butterschmalz goldbraun backen. Ggf. im Ofen warmhalten, wenn nicht alle Schnitzel auf einmal gebraten werden können.

Auf einem Teller anrichten. Hierzu schmecken herrlich Bratkartoffeln oder grüner Salat.

Das Schnitzel auf dem Teller anrichten und den Kochkäse in einer separaten Schale oder direkt auf dem Schnitzel servieren. Auf Wunsch noch mit Schnittlauch versehen. Auf dem Schnitzel zerläuft dieser dann einfach, sehr köstlich!

Hierzu ein Glas Riesling trocken oder Burgunder passt sehr gut.

