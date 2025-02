Polnischer Kartoffelsalat und Rote-Bete-Salat à la Janny

Portionen: 4

Polnischer Kartoffelsalat

Rezept für 8 Personen von Danuta und Peter Sobik, Limburg

1 kg festkochende Kartoffeln

0,5 Knolle Sellerie

4 Möhren

1 Apfel, säuerlich

1 Glas (370g) Gewürzgurken

2 Zwiebeln, fein gewürfelt

1 Stange Frühlingslauch

1 Stange Lauch (nur das Weiße)

1 kleines Glas gekochte Erbsen

1,5 - 2 Glas Mayonnaise à 250 g

4 Stangen Dill

4 Stangen Petersilie

weißer Balsamico

Pfeffer

Salz

Kartoffeln vorab kochen (am besten am Vortag, damit Sie kühl sind und sich die Stärke gesammelt hat). Kartoffeln schälen, in Würfel schneiden und in eine große Schüssel geben. Sellerie und Möhren schälen und in Salzwasser bissfest garen, dann abkühlen lassen und in Würfel schneiden. Den Apfel schälen und in feine Stücke schneiden oder über der groben Reibe reiben und ebenfalls zu den Kartoffeln geben.

Gewürzgurken kleinschneiden, Zwiebeln würfeln, Frühlingslauch in feine Röllchen und den Lauch fein schneiden. Die Erbsen abschütten, Dill und Petersilie waschen, fein hacken und alles zum Kartoffelsalat geben. Mit der Mayonnaise, etwas Balsamicoessig, Zucker, Salz und Pfeffer aus der Mühle würzen. Alles gut miteinander vermengen und ggf. nochmals abschmecken. Der Salat soll schön “schlotzig” sein.

Rote-Bete-Salat à la Janny

Rezept für 4 Personen von Janny van der Holt, Nieuwleusen (Niederlande)

4 gegarte festkochende Kartoffeln

4 gegarte Rote-Bete-Knollen

4 Gewürzgurken

1 Zwiebel

100 g Silberzwiebeln

8 Scheiben gekochter Schinken (Kräuterschinken oder Prosciutto)

250 g Mayonnaise

4 EL Gurkenwasser

etwas Essig

Zubereitung

Die Rote Bete und die Kartoffeln in mundgerechte Würfel, die Gewürzgurken und die Zwiebel in feine Würfel schneiden. Alles in eine große Salatschüssel geben, die abgeschütteten Silberzwiebeln und den gewürfelten Schinken unterheben. Den Salat mit Mayonnaise und Gurkenwasser gut vermengen, mit Essig, Zucker und frischem Pfeffer würzen.

Übersicht aller SWR Rezepte