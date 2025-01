Rote-Bete-Carpaccio mit Kürbiskern-Pesto

per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Ursula Helbig

Carpaccio von Roter Bete :

0,5 EL Thymianblättchen

500 g gekochte Rote Bete

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

1 EL geröstete Sesamsaat

Die Rote Bete in sehr dünne Scheiben schneiden und auf einer mit Haselnussöl bepinselten Platte fächerförmig anordnen. Nun wieder mit dem Öl bepinseln, bis es glänzt. Thymianblättchen oder Basilikum sowie etwas Pfeffer, Salz und Sesam darauf verteilen.

Kürbiskern Pesto:

50 g geschälte Kürbiskerne

1 Bund Basilikum

2 Knoblauchzehen

1 getrocknete Chilischote

50 g Parmesan

150 g Rapsöl

2 bis 3 EL Kürbiskernöl

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Die Kürbiskerne in einer trockenen Pfanne rösten. Abkühlen lassen. Alle Zutaten ohne die Öle in einen Mixer geben und pürieren. Nach und nach das Rapsöl zugeben. Abschmecken. Zum Schluss das Kürbiskernöl unterrühren. Das Pesto auf der Roten Bete nach Belieben verteilen.

Fladenbrot:

700 g Weizenmehl Type 405 oder Type 550

350 g lauwarmes Wasser

42 g frische Hefe

1 EL Zucker

50 g weiche Butter

1 Ei

1 Eigelb

2 EL Rapsöl

1 EL Salz

1 EL Schwarzkümmel

2 EL geröstetes Sesam

Mehl in eine große Schüssel sieben. Hefe und Zucker in dem lauwarmen Wasser auflösen. Die aufgelöste Hefe langsam in die Mitte des Mehls gießen, und dabei mit einer Gabel mit einem Teil des Mehls einen dünnen Vorteig anrühren. Den Vorteig mit einem Tuch abdecken und 15 Minuten gehen lassen. Die weiche Butter, das Ei, Rapsöl und Salz zum Vorteig geben und zu einem glatten Teig kneten. Dann den Fladenbrot-Teig nochmal 30 Minuten abgedeckt gehen lassen.

Zwei Backbleche mit Backpapier auslegen. Den Teig nochmal kurz durchkneten und in zwei Hälften teilen. Die Teiglinge zuerst rund formen, und dann zwei Fladenbrote von etwa 25 cm Durchmesser ausrollen. Die Fladenbrote auf die Backbleche legen und nochmal etwa eine Stunde abgedeckt gehen lassen.

Das Eigelb mit Milch und einer Prise Salz verrühren und die Fladenbrote damit einstreichen. Dann mit einem Messerücken ein gitterförmiges Muster tief in die Fladenbrote eindrücken. Die Fladenbrote erst danach mit Sesam und Schwarzkümmel bestreuen.

Den Backofen auf 200 Grad Umluft oder 220 Grad Unter-/Oberhitze gut vorheizen. Ein hitzebeständiges Gefäß mit etwa ¼ Liter kochendem Wasser auf den Backofenboden stellen und die Fladenbrote in den Backofen schieben. Die Temperatur nach 5 Minuten um 20 Grad senken und die Fladenbrote in weiteren 15 bis 20 Minuten fertig backen.

