Rezept für Raclettebaguette mit grünem Spargel

Rezeptautor/Rezeptautorin: Remo Müller

Zutaten für das Raclettebaguette:

300 g Raclettekäse

2 Eier

20 g Mehl

1 Baguette

Salz & Pfeffer

Paprika edelsüß

Knoblauchöl

Zutaten für den Spargel-Apfelsalat:

200 g grüner Spargel

2 Äpfel

250 g Wildkräutersalat

Essig, Öl & Sojasauce

Salz & Pfeffer

ein paar Radieschen

eine Handvoll Erdbeeren

Bratkartoffeln an Honig-Senfsauce :

300 g Kartoffeln (Drillinge)

Essig & Öl

Senf

Quark

Salz & Pfeffer

Honig

Zunächst den Raclettekäse entrinden und fein reiben. Eier aufschlagen mit wenig Salz, Pfeffer und Paprika würzen. Den geriebenen Käse mit der Masse und Mehl vermengen. Das Baguette in circa ein Zentimeter dicke Scheiben schneiden und mit Knoblauchöl bestreichen. Die Käsemasse auf das Baguette verteilen und leicht andrücken. Die bestrichenen Baguettescheiben auf tiefer Temperatur rösten, bis die Käsemasse geschmolzen ist.

Dann zwei Äpfel in Spalten und den grünen Spargel in circa fünf Zentimeter lange Stücke schneiden. Beides getrennt auf dem Grill anbraten, bis die Garstufe erreicht ist. Der Apfel und Spargel sollte noch ein wenig bissfest sein. Nun eine Handvoll Radieschen und Erdbeeren in Scheiben schneiden und den Wildkräutersalat waschen. Daraufhin eine Salatsauce aus Essig, Öl und Sojasauce in einer Schüssel anmengen. Salat, Apfel, Spargel, Erdbeeren und Radieschen mit der Sauce vermengen.

Die Drillinge je nach Größe halbieren oder vierteln. In Olivenöl scharf anbraten. Auf kleiner Hitzestufe braten, bis sie noch leicht bissfest sind. Kartoffeln abkühlen lassen. Salatsauce aus Essig, Öl, Senf, Honig, Quark, Salz, Pfeffer in einer Schüssel anmengen. Die lauwarmen Kartoffeln mit der Sauce vermengen.

