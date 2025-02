per Mail teilen

Portionen: 4

Kraut:

Sauerkraut

2 Lorberblätter

Pfefferkörner

Salz

2 EL Schweineschmalz

1 Haushaltszwiebel

100 g Schweineschwarte

Suppe:

Topf mit Wasser

Alle Zutaten vom Schwein

1 Schnüffel

1 Schwänzel

500 g gesalzener Bauch

2 Rippchen

2 Bäckchen

Innereien, wer mag (Leber, Niere, Herz)

Pfeffer und Salz

je 2 kleine Blut- und Leberwürstchen

Topf mit Wasser aufsetzen. Alle Zutaten bis auf die Innereien in den Topf geben und bei mäßiger Hitze ca. 1 Stunde garen. Dann die Innereien dazu fügen und nochmals 30 Minuten garen. Ganz zum Schluss für ca. 10 Minuten Blut- und Leberwurst garziehen (nur deshalb so kurz, dass diese nicht platzen). In manchen Regionen ist es gewünscht, dass die Wurst platzt und der Suppe einen intensiveren Geschmack gibt. Die Suppe ggf. noch nachwürzen.

Schweineschmalz im Topf auflösen, eine Zwiebel schälen und halbieren, Schweineschwarte und restliche Zutaten zum Kraut geben und das ganze ca. 30 Minuten köcheln. Ggf. noch etwas Brühe der Metzelsupp dazugeben, damit es nicht anbrennt. Kraut auf dem Teller anrichten. Wer mag kann noch Kartoffelpüree dazu reichen. Dann die Teile aus der Metzelsupp nehmen und in Portionen teilen, auf dem Teller anrichten. Etwas Brühe dazugeben.

Hierzu isst man gerne Landbrot. Die restliche Brühe als Basis für Suppen oder zum Schlürfen nehmen. Kann auch prima eingefroren werden.

